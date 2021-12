3FM Serious Request passeert de miljoen euro

Dj's Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen lieten zich zaterdagochtend opsluiten in het huis en blijven daar nog tot vrijdag 17.00 uur zitten. Luisteraars kunnen voor geld plaatjes aanvragen. Na de eerste dag stond de teller op 358.723 euro.

De opbrengst van Serious Request gaat dit jaar naar het Wereld Natuur Fonds. Dat wil het geld gebruiken voor het behoud en herstel van regenwouden in Zuid Amerika. Volgens 3FM kan het WNF met dit bedrag bijna 374.000 bomen planten.

Vorig jaar werd tijdens Serious Request 1,6 miljoen euro opgehaald. Dat was echter nog met de actie The Lifeline, waarbij de dj's en Nederlanders door het land wandelden. Bij de laatste editie van Het Glazen Huis in 2017 werd 5 miljoen euro opgehaald. Dat was een stuk minder dan de jaren ervoor, toen de opbrengst ieder jaar boven de 8 miljoen euro uitkwam.