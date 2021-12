Europese gasprijs zakt flink in door naderende schepen met lng

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, liep in de loop van de dag terug tot zo’n 126 euro. Dinsdagmiddag piekte de gasprijs nog op bijna 188 euro. Toen bereikte de gasprijs een nieuw recordniveau doordat er geen gasleveringen waren via de Yamal-pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Ook het besluit van Frankrijk om een viertal kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud stuwde de prijs.

Dat de prijzen nu weer hard dalen komt volgens deskundigen van adviesfirma Inspired Energy niet alleen door het nieuws over de schepen. Zij denken dat de prijzen ook omlaag gaan door speculatie dat sommige handelaren bepaalde posities zouden willen sluiten in aanloop naar de feestdagen. In deze periode van het jaar is de handel doorgaans ook wat dunner, en dat kan voor extra volatiele prijzen zorgen.