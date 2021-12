NU’91 ziet nog geen toenemend ziekteverzuim bij zorgmedewerkers

NU’91, de beroepsorganisatie voor de zorg, ziet nog geen tekenen van een toenemend aantal zorgmedewerkers dat door het coronavirus thuis moet blijven. De beroepsgroep heeft al langer veel last van uitval, vertelt de woordvoerder donderdag, maar ‘dit kan nog niet gerelateerd worden aan de omikronvariant’.

In Engeland neemt het aantal zorgmedewerkers dat zich afmeldt vanwege het coronavirus toe. Zeker in de hoofdstad Londen, de grootste omikronbrandhaard van het land, verdubbelde het aantal medewerkers dat zich ziek moest melden. Het zijn mensen die zelf Covid-19 hebben opgelopen of nauw contact hebben gehad met een besmet persoon.

De woordvoerder van NU’91 zegt rekening te houden met alle mogelijke scenario’s. Als het aantal ziektegevallen toeneemt, verwacht hij dat dit effect begin januari te zien zal zijn.

Door het tempo waarin de omikronvariant zich verspreidt, is te zien dat deze besmettelijker is dan de voorgaande deltavariant. ‘Dat zal ook voor de beroepsgroep gelden’, zegt de woordvoerder. ‘Gelukkig is dit ook de groep die als een van de eerste de boosterprik heeft ontvangen.’ De woordvoerder noemt het wel ‘dramatisch’ als het ziekteverzuim hoger zou worden onder zorgmedewerkers.