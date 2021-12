Russische huurlingen naar Oost-Oekraïne, zeggen ingewijden

De spanning in de regio liep de afgelopen tijd al op doordat Rusland bezig is aan een troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Westerse landen vrezen voor een Russische invasie van het buurland. Moskou heeft berichten over een mogelijke inval afgedaan als een poging om voor onrust te zorgen. Het Kremlin zegt ook niets te hebben vernomen over de vermeende inzet van huurlingen.

Reuters sprak vier bronnen, van wie er drie zeggen te zijn benaderd door rekruteerders. Die vertelden niet wie ze vertegenwoordigen. Er zou op grote schaal een beroep worden gedaan op huurlingen. ‘Ze verzamelen iedereen met gevechtservaring’, zei een van de bronnen. Die wilden niet met naam genoemd worden vanwege zorgen over hun veiligheid.

Taken

Het is onduidelijk wat voor taken de huursoldaten moeten uitvoeren. Een van de bronnen, die al in Oost-Oekraïne is aangekomen, zei dat ze voor defensieve doeleinden naar het gebied zijn gestuurd. Een andere bron zei niet direct betrokken te zijn bij de operatie, maar wel mensen ter plaatse hebben gesproken die speciale training krijgen. Het doel zou zijn om de stabiliteit van Oekraïne via sabotage te ondermijnen.

De relatie tussen Rusland en Oekraïne is al jaren zeer gespannen. De Russen annexeerden in 2014 het Oekraïense schiereiland De Krim. Ook steunde Moskou de Oekraïense separatisten die eigen ministaatjes uitriepen in het oosten van hun land en de strijd aangingen met de prowesterse regering in Kiev.