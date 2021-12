Vattenfall verkoopt deel grootste windpark op land aan ASR

Energiebedrijf Vattenfall verkoopt een deel van het Prinses Ariane windpark in de Wieringermeer aan verzekeraar ASR. Daardoor gaan er 32 van 82 turbines van het grootste Nederlandse windpark op land over naar de beursgenoteerde onderneming.

ASR beschouwt de deal als een manier om een bijdrage te leveren aan de overgang naar hernieuwbare energie en het tegengaan van de klimaatverandering. Hoeveel geld ermee is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. In 2024 wil ASR in totaal 4,5 miljard euro aan investeringen op de balans hebben die een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. De verzekeraar zal komende jaren ook de CO2-uitstoot van zijn beleggings- en verzekeringsportefeuille fors terugdringen.

Vattenfall blijft het onderhoud van de turbines verzorgen en de stroom van de windmolens afnemen. De 32 turbines zijn goed voor een gezamenlijk vermogen van 118 megawatt. De hoeveelheid stroom die ze produceren komt overeen met het verbruik van circa 114.000 huishoudens.