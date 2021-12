Poppodia vrezen voor nog lagere bezoekersaantallen in 2021

De Nederlandse poppodia zijn niet verrast door de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag naar buiten bracht over het kelderend aantal bezoekers in coronajaar 2020. Wel vrezen ze dat de aantallen over 2021 nog lager zullen zijn.

Volgens het CBS kwamen vorig jaar 1,8 miljoen mensen op popconcerten af, terwijl dat er in 2019 nog 7,5 miljoen waren. Ook nam het aantal voorstellingen en concerten flink af en daalden de inkomsten. Hoewel alle podia hun bezoekersaantallen zagen kelderen, was de daling in de popsector het grootst.

En dat is niet onlogisch, stelt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). "Ons hele businessmodel is gebaseerd op een volle zaal, zo wordt dat vooraf ook met artiesten afgesproken. Bij ons zijn bezoekers veelal niet geplaceerd", zegt hij. "Door de lockdowns en het feit dat wij als popsector minder gesubsidieerd worden dan andere culturele instellingen moeten poppodia besluiten of ze het programma voor een kleine groep bezoekers door laten gaan. Vaak wordt dan al snel besloten de stekker eruit te trekken."

Dramatisch

Bij de poppodia zelf wordt ook niet verbaasd gereageerd op de CBS-cijfers. "We weten zelf hoe we gedraaid hebben en dat komt overeen met dit beeld. Maar het blijft dramatisch", zegt directeur van poppodia Vera en Simplon in Groningen Olaf Veenstra. Ook hij wijdt de slechte bezoekersaantallen aan het feit dat de bezoekers bij de evenementen die hij organiseert staan. "In onze grootste zaal kunnen 5000 mensen. Als daar dan vijftig stoelen moeten staan, dan is dat wel een heel ander beeld dan wij voor ogen hebben."

TivoliVredenburg in Utrecht ontving vorig jaar slechts een derde van de bezoekers die ze normaal trekken. Maar 2021 is volgens directeur Jeroen Bartelse "helemaal ontluisterend". "Dit jaar zitten we zelfs op een tiende. Normaal gaat het om 1,3 miljoen bezoekers, nu zitten we maar op 150.000." Dat de cijfers er voor dit jaar nog slechter uit zullen zien dan die voor 2019, is volgens Bartelse zeker. "2020 wordt vertekend door het eerste kwartaal. Dat was een topkwartaal. Voor ons brak dat de records."

Dat geldt ook voor Vera en Simplon. "Ik kan nu al stellen dat 2021 nog dramatischer is", zegt Veenstra, die baalt van het huidige "ad hocbeleid" van het kabinet. "Het frustreert heel erg dat we steeds moeten switchen tussen open en dicht. Zo kunnen we moeilijk vooruit. Er moet echt een langetermijnstrategie komen vanuit de overheid. Dat zou onze hele sector heel erg helpen."