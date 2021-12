VS keuren ook gebruik coronapillen Merck goed

In de Verenigde Staten komen ook de coronapillen van farmaceut Merck beschikbaar. Geneesmiddelenautoriteit FDA heeft daarvoor voorlopige toestemming gegeven.

Het middel molnupiravir moet voorkomen dat mensen die het coronavirus onder de leden hebben ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelen of zelfs overlijden. De coronapillen van Merck, dat in Europa actief is onder de naam MSD, mogen alleen gebruikt worden door volwassenen met een hoog gezondheidsrisico.

Woensdag gaf de FDA ook al groen licht voor het gebruik van de coronapillen van farmaceut Pfizer. Dat middel heet Paxlovid en mag in de VS alleen worden ingezet voor patiënten met een hoog gezondheidsrisico die ouder zijn dan 12 jaar. In Europa mogen beide geneesmiddelen ook al gebruikt worden.