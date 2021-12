Gemiddeld aantal coronagevallen gaat weer omlaag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend 13.400 meldingen van positieve tests. Dat is iets hoger dan de voorgaande dagen, maar het is aanzienlijk lager dan vorige week donderdag. Toen waren er meer dan 16.000 besmettingen bevestigd.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 91.728 nieuwe gevallen. Dat is het laagste niveau sinds 12 november, meer dan een maand geleden. Gemiddeld komt het neer op 13.104 positieve tests per dag. Dat gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij.

752 gevallen in Amsterdam

Amsterdam telde afgelopen dag 752 nieuwe gevallen, Rotterdam 597 en Den Haag 398. Daarna volgen Eindhoven (295), Utrecht (277), Haarlem (212) en Almere (208). In vier gemeenten testte niemand positief.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 40 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Voor een donderdag is dat het laagste aantal in ongeveer een maand tijd. Onder de doden zijn zeven inwoners van Rotterdam en zes mensen uit het Gelderse Rheden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 313 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 45 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 25 november.