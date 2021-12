Reisadvies voor Oostenrijk aangescherpt wegens quarantaineplicht

Oostenrijk scherpte woensdag de regels aan. Wie niet geboosterd is, moet vanaf zaterdag in quarantaine. Wie wel een extra prik heeft gehad, moet een recente negatieve PCR-test laten zien. Die mag niet ouder dan 48 uur zijn, in plaats van 72 uur die eerder gold. Het reisadvies voor het land bevat nu de meest actuele informatie uit het onder wintersporters populaire land, zegt het ministerie.

Een geel advies wil zeggen dat reizigers het betreffende land wel kunnen bezoeken, maar dat ze voorzichtig moeten zijn vanwege veiligheids- of gezondheidsrisico’s. Inreisbeperkingen alleen zijn geen reden voor een oranje beoordeling, waarbij reizen helemaal ontraden worden.

Momenteel geldt voor vrijwel geen enkel land of regio een groen reisadvies, dat wil zeggen dat de veiligheidssituatie er hetzelfde of beter is als in Nederland. Vier gebieden vallen momenteel in die categorie: Saba, Sint-Eustatius, Hongkong en Macau.