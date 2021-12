Coronapillen op zijn vroegst in januari verwacht in Nederland

De pillenkuren waarmee een corona-infectie in een vroeg stadium behandeld kan worden, komen op zijn vroegst in januari beschikbaar in Nederland. Er komen vooralsnog twee medicijnen aan, van Pfizer en MSD. Die hebben al een voorlopige goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar Nederland kiest ervoor om het definitieve oordeel af te wachten. Dat is op zijn vroegst in januari binnen, is nu de verwachting. Ook deals over de aankoop zijn nog niet rond.