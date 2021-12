Beurs die 90.000 motorliefhebbers trekt jaar uitgesteld om corona

De MOTORbeurs in Utrecht die eind februari zou plaatsvinden gaat niet door. Organisatoren van het evenement, dat doorgaans zo’n 90.000 motorliefhebbers trekt, verwachten dat over twee maanden nog te veel coronabeperkingen gelden om genoeg publiek te kunnen verwelkomen.

De beurs zou eigenlijk van 24 februari tot en met 27 februari gehouden worden in de Jaarbeurs in Utrecht. ‘Onze inschatting is dat we nog niet de ruimte hebben in februari, binnen de geldende coronamaatregelen, om zoveel motorliefhebbers tegelijkertijd en ongedwongen samen te brengen’, laat salesmanager Rachel Jankowsky van de evenementenhal nu weten.

Door de hernieuwde coronamaatregelen kunnen evenementen zonder vaste zitplaatsen voor bezoekers sinds medio november niet meer doorgaan. MOTORbeurs wordt verschoven naar eind februari 2023. Op dit moment kunnen de meeste evenementen al niet doorgaan. Het kabinet kondigde medio november aan evenementen zonder vaste zitplaatsen voorlopig te verbieden om coronabesmettingen tegen te gaan.