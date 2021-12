Geldigheid coronatoegangsbewijs Italië terug naar zes maanden

Italië gaat de geldigheid van het coronatoegangsbewijs inkorten van negen maanden naar zes maanden na de tweede inenting. Daarna is een boosterprik nodig om de zogeheten groene pas geldig te houden. Dat is een van de maatregelen die de regering donderdag neemt om het aantal nieuwe coronagevallen te beperken.

De groene pas is in Italië nodig om toegang te krijgen tot onder meer horecagelegenheden, voetbalstadions en skipistes. Er komt ook weer een mondkapjesplicht in de buitenlucht.

In een verklaring van de regering staat dat ook wordt overwogen om discotheken en nachtclubs te sluiten tot en met oud en nieuw, maar dat besluit staat nog niet vast. De regering is tot deze maatregelen gekomen na overleg, maar ze moeten nog officieel worden vastgelegd.