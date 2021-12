België schuift definitief besluit over sluiten kerncentrales op

De Belgische regeringspartijen hebben een kabinetscrisis over kernenergie voorlopig afgewend. Ze schuiven een definitief besluit over de sluiting van de centrales nog even vooruit. De regering blijft afkoersen op het sluiten van de kerncentrales in 2025, zoals al jaren geleden afgesproken. Maar als er niet op tijd gascentrales klaarstaan om stroomtekorten te voorkomen, sluit zij het langer openhouden van de twee jongste nucleaire centrales niet uit.

Het afscheid van kernenergie stuit op steeds meer verzet nu Europa af wil van energievormen die broeikasgassen als CO2 verspreiden. Onder meer Nederland en Frankrijk willen juist nieuwe kerncentrales bouwen.

België kan de energievoorziening zonder kernenergie niet snel genoeg verduurzamen, betoogden de Franstalige liberalen in de regeringscoalitie. Maar de Groenen, voor wie het opdoeken van de kerncentrales altijd heel belangrijk is geweest, houden eraan vast. België moet zo snel mogelijk overgaan op hernieuwbare energie van bijvoorbeeld zon en wind en in de tussentijd een beroep doen op gascentrales, vindt de minister van Energie (van de Vlaamse Groenen).

Vergunningen

Dat laatste verloopt moeizaam omdat de kritische Vlaamse autoriteiten steeds geen vergunningen verstrekken. De regeringscoalitie heeft nu afgesproken daar nog wat tijd voor te nemen en de subsidie voor zo’n gascentrale in maart desnoods over te hevelen naar nieuwe projecten. In maart zou ook het besluit vallen of de kerncentrales nog even nodig blijven.

Als België zonder stroom dreigt te raken, kan het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales dan weer bespreekbaar worden. Die staan in Tihange en Doel, niet ver van de Nederlandse grens. Maar ook dat zal lastig worden, nu de uitbater van de centrales zegt dat ook voor het uitstellen van de sluiting nog te weinig tijd is.

België gaat ondertussen wel onderzoeken of het in de toekomst nieuwe, kleine kerncentrales in gebruik zou kunnen nemen.