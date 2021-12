ACM waarschuwt warmtebedrijven: verhoog prijzen niet onnodig

Hoewel de maximumprijs die warmteleveranciers bij klanten in rekening mogen brengen flink omhooggaat, is het niet de bedoeling dat bedrijven hun prijzen ook automatisch zover verhogen. Die waarschuwing heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de warmteleveranciers meegegeven. Ze moeten een goede reden hebben om hun tarieven te verhogen.

De maximale tarieven voor warmte moeten door de ACM op een voorgeschreven manier worden berekend, aan de hand van de gasprijs. Omdat gas momenteel heel duur is, gaat het maximumtarief voor warmte komend jaar met 67 procent omhoog. Een doorsnee huishouden zou bij de maximale verhoging 2542 euro kwijt zijn aan warmte in 2022. Dit jaar was dat nog 1523 euro.

Om te voorkomen dat consumenten die op een warmtenet aangesloten zijn in de problemen komen, verwacht de toezichthouder dus dat warmteleveranciers hun verhogingen beperken. Wat de ACM betreft verhogen zij hun tarieven niet meer dan nodig is om de gestegen kosten te dekken. De waakhond wil ook van de bedrijven weten hoe zij hun nieuwe tarieven hebben berekend en verder onderzoek doen als er aanwijzingen zijn dat zij hun machtspositie hebben misbruikt. Consumenten die hun warmte via een warmtenet krijgen, kunnen namelijk niet overstappen naar een concurrent.

De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond zijn geschrokken van de forse verhoging van het maximumtarief en willen dat het ministerie van Economische Zaken met warmteleveranciers in gesprek gaat. ‘Wat ons betreft stijgen de prijzen niet méér dan de hoogte van de overheidscompensatie voor de hogere energienota. Als warmteleveranciers hierdoor aantoonbaar financieel in de knel komen, moet de overheid hulp bieden’, stelt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

De drie belangenverenigingen pleiten er al langer voor om de warmtetarieven los te koppelen van de gasprijzen. Dat moet in een nieuwe warmtewet gebeuren, maar dat duurt ze te lang. Zo stijgt de belasting op gas de komende jaren en worden ook gebruikers van warmtenetten daardoor getroffen, legt Molenaar uit. ‘We willen dat warmtenetten aantrekkelijker worden.’

Overigens is ook branchevereniging Energie-Nederland voorstander van een andere rekenmethode voor de tarieven. Net als de ACM wil Energie-Nederland dat de tarieven gebaseerd worden op de kosten die warmteleveranciers daadwerkelijk maken. Maar de waakhond benadrukt ook dat veel warmteleveranciers gas of elektriciteit in moeten kopen om warmte te kunnen produceren.