Medewerkers Defensie worden al geboosterd

De GGD, die het overgrote deel van de boosterprikken voor alle andere Nederlanders zet, speelt geen rol bij het inenten van militairen en ander defensiepersoneel. Daarom is er volgens de woordvoerder van Defensie ook ‘geen sprake van voorrang. We prikken gewoon zelf.’

Hij benadrukt dat alleen de medewerkers van Defensie geprikt kunnen worden die in aanmerking komen voor een boostervaccin, omdat ze hun vorige prik langer dan drie maanden geleden kregen of langer dan drie maanden geleden een besmetting doormaakten. Wanneer alle defensiemedewerkers geprikt zijn, valt niet precies te zeggen. ‘Sommige mensen zijn met verlof of zitten in het buitenland. Maar ik denk dat we snel klaar zijn.’

Vorig jaar prikte Defensie ook zelf alle medewerkers. Wie dat liever wil, kan zich ook bij de GGD laten vaccineren. Daar worden mensen opgeroepen voor een prik op volgorde van geboortejaar. Momenteel worden mensen uit 1965 of eerder uitgenodigd.

Defensie helpt de GGD’en bij de boosterprikcampagne en bij het testen. Daartoe zijn 1500 militairen ingezet. Deze week werd bekend dat daarbovenop nog eens 500 militairen de GGD’en kunnen helpen waar nodig.