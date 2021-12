Naked Energy nieuwste slachtoffer hoge energieprijzen

Naked Energy kwam in de problemen door een ander faillissement in de energiesector. De onderneming kocht energie in bij Energie I&V, ook wel bekend onder de naam Anode Energie. Dat bedrijf vroeg begin december al faillissement aan vanwege de sterk gestegen marktprijzen voor gas en elektriciteit en waarschuwde al dat meer bedrijven in de problemen zouden komen.

Klanten van Naked Energy krijgen nog wel gas en elektriciteit geleverd en worden ondergebracht bij een nieuwe leverancier. De curator van het bedrijf krijgt tot 5 januari de tijd om een ander bedrijf te vinden dat bereid is de klanten over te nemen. Lukt dat niet, dan grijpt de ACM in en verdeelt de toezichthouder de klanten onder energieleveranciers.

Voor de particuliere en kleinzakelijke klanten kan het faillissement pijn doen in de portemonnee. Bij de noodgedwongen overstap naar een nieuwe energieleverancier moeten ze waarschijnlijk een duurder contract afsluiten dan ze hadden, gezien de recordprijzen voor gas en stroom.

Anode Energie kocht voor meerdere kleine energieleveranciers energie in. Eerder viel SEPA Green Energy om door het bankroet van deze inkoper.