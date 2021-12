Recyclingbedrijf Cabka definitief naar de beurs Amsterdam

Recyclingbedrijf Cabka Group gaat definitief naar de beurs in Amsterdam. De van oorsprong Duitse onderneming voor de verwerking van plastic afval in kunststof pallets en containers krijgt zijn notering op Beursplein 5 via een overname door de lege beurshuls Dutch Star Companies Two.

De twee partijen, die al exclusieve gesprekken voerden over een samensmelting, verwachten dat de beursgang op 1 maart een feit is. Na de deal zal Cabka ongeveer 250 miljoen euro waard zijn. Daarbij steken aandeelhouders van Dutch Star Companies Two 47 miljoen euro in de beursdebutant.

Cabka werd in 1994 opgericht in Weira in de Duitse deelstaat Thüringen. Het bedrijf is onder andere bekend van kunststof houders voor bouwhekken, gemaakt van hergebruikt plastic uit de industrie of van verpakkingsmateriaal. Het bedrijf met ongeveer zevenhonderd werknemers rekent Unilever, Coca-Cola, Pfizer en Volkswagen tot zijn klanten.

Dutch Star Companies Two is een zogeheten spac, een speciaal investeringsfonds dat geld ophaalt om daarmee een bestaand bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven. Inmiddels is dit soort beursgangen erg populair aan de beurs in Amsterdam, maar er is ook kritiek op de mogelijk grotere risico’s die beleggers lopen via deze route. Het is bij het opzetten van een spac namelijk onzeker waar het geld van beleggers uiteindelijk naartoe gaat.

De voorloper van Dutch Star Companies Two kan als wegbereider voor de toestroom van spacs aan het Damrak worden gezien. Dutch Star Companies One fuseerde uiteindelijk met de Brabantse chatdienstverlener CM.com, die zo naar de beurs ging.