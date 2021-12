Verkoop Aegon-onderdeel gaat door, maar Hongarije eist deel op

De verkoop van de Oost-Europese en Turkse activiteiten van verzekeraar Aegon aan Vienna Insurance Group (VIG) kan eindelijk doorgaan. De overname werd lang tegengehouden door Hongarije, dat een veto uitsprak. VIG heeft nu afgesproken dat een Hongaars staatsbedrijf een belang van 45 procent neemt in de Hongaarse activiteiten die Aegon van de hand doet. Datzelfde bedrijf krijgt een even groot belang in de Hongaarse tak van de Oostenrijkse verzekeraar.

Het is opmerkelijk dat een EU-land een overname van bedrijven tegenhoudt als er geen sprake is van groot banenverlies of een gevaar voor de nationale veiligheid. Bovendien werd het Hongaarse veto uitgesproken door het ministerie van Binnenlandse Zaken van het land, terwijl normaal gesproken bezwaren door het ministerie van Financiën zouden worden gemaakt. Dat ministerie was namelijk bij de gesprekken over de deal betrokken.

Bovendien was het bezwaar tegen de overname gebaseerd op wetgeving die op het laatste moment werd doorgevoerd. Twee dagen voordat de deal vorig jaar was aangekondigd had Hongarije de wet op het beschermen van strategische sectoren tegen overnames aangepast, zodat ook de landen uit de Europese Unie en Zwitserland daar onder vielen. Net als sectoren als de verzekeringsbranche en investeringsfondsen.

Ingewijden lieten eerder dit jaar aan persbureau Bloomberg weten dat de blokkade zou passen in het beleid van premier Viktor Orbán. Die wil zogenoemde nationale kampioenen creëren in verschillende sectoren, waaronder de financiële.

Behalve de Hongaarse activiteiten van Aegon gaan ook die in Polen, Roemenië en Turkije over naar VIG. Het Oostenrijkse concern betaalt daar 830 miljoen euro voor. Wat de verkoop van een minderheidsbelang in de eigen Hongaarse activiteiten VIG oplevert, is niet bekend.