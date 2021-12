AFM: Nederlanders met migratieachtergrond financieel kwetsbaarder

Nederlanders met een migratieachtergrond, en dan met name met een niet-westerse achtergrond, zijn gemiddeld financieel kwetsbaarder dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een rapport. Dat komt bijvoorbeeld door een lager onderwijsniveau en een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, aldus de toezichthouder. Daardoor is er een hogere kans op schuldenproblematiek en betalingsachterstanden.