Intel China biedt excuses aan voor verklaring over Xinjiang

De Amerikaanse chipmaker Intel heeft donderdag excuses aangeboden aan Chinese klanten, partners en het publiek voor een verklaring aan zijn leveranciers om geen producten of arbeid uit de regio Xinjiang te gebruiken. De brief op de website van Intel leidde tot een stroom van kritiek in China met oproepen tot een boycot van de producten van het bedrijf.

VN-experts en mensenrechtenorganisaties schatten dat de afgelopen jaren meer dan een miljoen mensen, voornamelijk Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden, zijn vastgehouden in een enorm systeem van kampen in de uiterst westelijke regio van Xinjiang. China ontkent de misstanden in Xinjiang en zegt dat het beleid daar extremisme helpt bestrijden.

Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang en het Amerikaanse Congres heeft onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd dat de import van producten uit de regio mogelijk flink aan banden legt. Bedrijven die producten uit die regio naar de Verenigde Staten willen verschepen moeten volgens de nieuwe wet straks met ‘duidelijk en overtuigend’ bewijs aan kunnen tonen dat er geen sprake is geweest van dwangarbeid bij de productie.

In een jaarlijkse brief aan zijn leveranciers schreef Intel dat het ‘verplicht was om ervoor te zorgen dat zijn toeleveringsketen geen gebruik maakt van arbeid of goederen of diensten uit de Xinjiang-regio’, als gevolg van beperkingen opgelegd door ‘meerdere regeringen’.

In een verklaring op zijn officiële account op het Chinese socialmediaplatform WeChat, zei Intel dat zijn toezegging om toeleveringsketens uit Xinjiang te vermijden een uitdrukking was van naleving van de Amerikaanse wet, in plaats van een verklaring van zijn eigen standpunt over de kwestie. ‘We verontschuldigen ons voor de problemen die we onze gerespecteerde Chinese klanten, partners en het publiek hebben veroorzaakt. Intel is vastbesloten een vertrouwde technologiepartner van China te worden’, aldus het bedrijf.