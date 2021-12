Koerssprong Tesla op Wall Street, sentiment positief

Tesla was woensdag op de aandelenbeurzen van New York een opvallende stijger. De maker van elektrische auto’s won 7,5 procent aan beurswaarde. Topman Elon Musk van Tesla verkocht nog eens een groot deel van zijn aandelen. Hij stelde daarbij dat hij zijn beoogde doel om 10 procent van zijn stukken in de markt te zetten te hebben bereikt.

Musk heeft de voorbije weken in totaal zo’n 13,5 miljoen aandelen Tesla verkocht. Hij hield op 6 november een Twitter-enquête met de vraag of hij 10 procent van zijn belang in de automaker moest verkopen. Verder werd bekend dat de autoriteiten in de VS onderzoek gaan doen naar de gamefunctie die is ingebouwd in Tesla’s. Tijdens het rijden zou op het touchscreen direct naast de bestuurder gespeeld kunnen worden, waarmee de kans op ongelukken groter is.

De beurshandel in New York bleef verder in het teken staan van de opmars van de omikronvariant. De coronavrees ebde gedurende de sessie wel iets weg. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,7 procent op 35.753,89 punten. De brede S&P 500 sloot 1 procent hoger op 4696,56 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent tot 15.521,89 punten.

Biden

President Joe Biden verklaarde eerder deze week dat de Verenigde Staten voorbereid zijn op de snel oprukkende coronavariant. Ook deed hij een dringend beroep op de enorme groep ongevaccineerden om alsnog een prik te halen. Op macro-economisch vlak bleek dat de grootste economie ter wereld in het derde kwartaal iets sterker is gegroeid dan eerder gedacht.

McDonald’s steeg 0,2 procent. Japanners kunnen vanaf vrijdag een week lang alleen nog maar een kleine portie frites bestellen bij McDonald’s. Vanwege toeleveringsproblemen zijn er weinig aardappelen voorhanden in Japan en ziet de fastfoodketen zich gedwongen deze maatregel te nemen.

Caterpillar

De producent van bouwmachines Caterpillar won bijna 2 procent dankzij een adviesverhoging. De Chinese webwinkel Alibaba kampte daarentegen met een adviesverlaging en zakte ruim 4 procent. Verkoper van tweedehands auto’s CarMax leverde krap 7 procent aan beurswaarde in ondanks beter dan verwachte resultaten.

De euro was 1,1335 dollar waard, tegen 1,1325 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 72,94 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 75,53 dollar per vat.