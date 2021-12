Reclame Code Commissie tikt Achmea op vingers om vuurwerkreclame

Verzekeraar Achmea is door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt vanwege een ‘oneerlijke en misleidende’ reclamefilmpje over het gevaar van vuurwerk en het jaarlijks aantal vuurwerkslachtoffers. Achmea zou het spotje daarom niet meer uit moeten zenden, luidt de aanbeveling van de commissie.

De zaak werd door Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond aanhangig gemaakt. Volgens woordvoerder Jeffrey Peters van die stichting ging het om een lastercampagne van Achmea tegen de vuurwerktraditie.

In het betreffende filmpje somt Achmea een reeks cijfers over vuurwerkslachtoffers en -schade op. Zo rept de verzekeraar in een fictief nieuwsbulletin over 1200 mensen die gewond zijn geraakt door vuurwerk onder wie bijna 400 kinderen. Ook zouden dik 500 mensen brandwonden hebben opgelopen en ruim 300 zwaar oogletsel.

Verder wordt in het spotje gezegd dat 200 auto’s in brand zijn gevlogen. Politie en brandweer zouden meer dan 5000 keer zijn uitgerukt. Een voice-over vertelt daarna dat op elke dag van het jaar dit nieuws zou leiden tot ‘verdriet , nationale verontwaardiging en actie’. ‘Alleen op 31 december noemen we dit traditie’, zo is te horen. Daarna roept te de stem op om vooral zelf geen vuurwerk af te steken.

Het spotje leidde tot verontwaardiging bij de vuurwerkbranche die naar de Reclame Code Commissie stapte. Die oordeelde in het voordeel van de klagers. Achmea zegt in een reactie de uitspraak te bestuderen.

De commercial was al sinds 23 november niet meer op tv te zien, maar nog wel online te bekijken. De vuurwerkbranche zegt dat de zaak al voor de beslissing van Achmea om het spotje niet meer uit te zenden aanhangig was gemaakt en dat het bedrijf de reclame van tv haalde omdat het nattigheid voelde. Achmea kan nog bezwaar aantekenen tegen de uitspraak.