Hornbach Nederland houdt omzet op peil, ondanks kluspiek in 2020

Tuin- en doe-het-zelfketen Hornbach Nederland heeft de omzet in het derde kwartaal van zijn boekjaar jaar nagenoeg gelijk weten te houden in vergelijking met die van een jaar eerder. Volgens Hornbach Nederland-directeur Evert de Goede is dat ‘best bijzonder’ omdat coronajaar 2020 nog te boek ging als een ‘ongekend klusjaar’. Daarbij kampte de winkels van Hornbach in de drie maanden tot en met november ook al met krappere openingstijden. Op dit moment zijn de winkels helemaal dicht, wat negatief zal doorwerken in de resultaten in het slotkwartaal van het boekjaar.

De Goede bestempelt de volledige winkelsluitingen als erg abrupt. ‘De stap om een beperkt aantal bezoekers per vierkante meter toe te laten, is helaas overgeslagen’, zegt hij. Daarover heeft hij gemengde gevoelens. Zeker omdat volgens hem in de filialen van Hornbach veilig gewinkeld kan worden.

Hornbach opende in de voorbije maanden een nieuwe vestiging in Apeldoorn. Dat is het zestiende filiaal voor de keten in Nederland. Daarnaast werd in Kerkrade Hornbach Vloeren geopend. Verder geeft De Goede aan dat het aandeel online in vergelijking met een jaar eerder nagenoeg gelijk is gebleven. Exacte cijfers voor Hornbach Nederland werden niet bekend gemaakt.

De Nederlandse winkels maken deel uit van het Duitse Hornbach Group. Het moederbedrijf zag de omzet in de eerste negen maanden van het boekjaar met 4,2 procent stijgen tot 4,7 miljard euro. Het onderdeel Hornbach Baumarkt, waar de Nederlandse winkels ook onder vallen, zag de omzet met bijna 4 procent stijgen tot 4,3 miljard euro. In totaal gaat het bij dit onderdeel om 167 vestigingen en online winkels die zijn verdeeld over negen Europese landen. Buiten Duitsland was de omzetplus dik 8 procent. De buitenlandse winkels zijn bijna goed voor de helft van de opbrengsten.