Coronapillen Pfizer mogen ook in de VS gebruikt worden

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) heeft het gebruik van de coronapillen van farmaceut Pfizer goedgekeurd. Het is daarmee het eerste geneesmiddel tegen Covid dat in de Verenigde Staten gebruikt mag worden, zij het wel alleen voor patiënten met een hoog gezondheidsrisico die ouder zijn dan 12 jaar.

Het middel heet Paxlovid en mag sinds kort ook al in Europa worden ingezet. Paxlovid bestaat uit twee pillen. De ene pil bevat de stof PF-07321332, de andere ritonavir. Ze moeten twee keer per dag samen worden ingenomen en dat vijf dagen lang.

De FDA noemde de goedkeuring ‘een grote stap voorwaarts in de strijd tegen deze wereldwijde pandemie’. Officieel is Paxlovid nog niet helemaal door de screening van de FDA heen, maar de experts vinden het Pfizer-middel veilig genoeg om alvast in te zetten.

Naar verwachting zal de FDA op korte termijn ook goedkeuring geven voor het gebruik van een pil van concurrent Merck, dat in Europa actief is onder de naam MSD. Dat middel heet molnupiravir.