België legt winkelen aan banden, niet meer naar film of concert

Winkelen mag in België na Kerstmis nog maar met twee personen en bioscopen, concertzalen en theaters gaan dicht. Met die veel lichtere maatregelen dan Nederland heeft genomen hoopt België het voorlopig af te kunnen tegen de oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

België staat er wat beter voor dan Nederland, doordat het land een stuk verder op streek is met het geven van boosterprikken. Ook zijn er wat meer bedden beschikbaar op de intensive care. Toch dringen virologen aan op hardere maatregelen, omdat omikron nog veel besmettelijker is en de nu wat dalende druk op de ziekenhuizen razendsnel kan keren.

‘We kunnen geen risico nemen’, zegt premier Alexander De Croo na overleg met de verantwoordelijke ministers. Hij wijst erop dat omikron al goed is voor drie op de tien coronabesmettingen en de komende dagen de deltavariant zal verdringen. Er zijn volgens hem extra maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat in ieder geval kinderen na de kerstvakantie weer naar school kunnen. En die maatregelen moeten er nu al komen, omdat de noodzaak steeds pas zichtbaar wordt als het te laat is.

Drukte

Die maatregelen zijn er vooral op gericht drukte te voorkomen. De winkelstraten en horecapleinen liepen de afgelopen dagen soms gevaarlijk vol, ook met Nederlanders die de lockdown in eigen land ontvluchtten. Shoppen mag straks slechts getweeën, al tellen kinderen niet mee. Kerstmarkten blijven toegestaan, maar alleen in de open lucht.

De maatregelen gaan op Tweede Kerstdag in en gelden voorlopig tot 28 januari. Begin volgend jaar houden de ministers ze tegen het licht.