Cao-overleg touringcarchauffeurs geklapt

Het overleg over een nieuwe cao voor touringcarchauffeurs is mislukt. Vakbond FNV meldt dat het laatste bod van werkgevers te ver af lag van wat de leden van FNV willen. ‘Pas als er een substantieel beter bod komt’, is er voor FNV reden om weer aan te schuiven. Ook CNV heeft de onderhandelingen gestaakt. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen.

De cao Besloten busvervoer geldt momenteel nog voor zo’n 3000 chauffeurs. Voor de coronacrisis waren dat er circa 5000. De vakbonden wilden onder andere per volgend jaar 5 procent meer loon en eenzelfde loonstap volgend jaar. Werkgevers kwamen met een loonstap van 2,5 procent per 1 juli volgend jaar en 2,5 procent per 1 januari 2023. Verder zouden werkgevers volgens de bonden niet willen ingaan op de eis van de leden dat de zogenoemde 5/6-regeling wordt afgeschaft. Dat is een regeling waarbij de chauffeurs voor iedere zes uur werken, vijf uur betaald worden, omdat ze veel moeten wachten.

Volgens Busvervoer Nederland kan er door werkgevers op dit moment niet meer worden geboden. Door de crisis hebben touringcarbedrijven het uitzonderlijk zwaar. Om kosten te besparen is 50 procent van de bussen dit jaar geschorst geweest. Verschillende bedrijven rijden 80 tot 90 procent minder in vergelijking met voor de crisis.