Kersttoespraak Willem-Alexander opgenomen in vestibule

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander is opgenomen in de vestibule van Paleis Huis ten Bosch. De jaarlijkse toespraak is zaterdagmiddag te zien, op eerste kerstdag om 13.00 uur, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Op NPO 2 is de rede te zien met een gebarentolk. NPO Radio 1 zendt de toespraak rechtstreeks uit. De herhaling is om 18.00 uur op NPO1.