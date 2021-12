Reisbranche: verplichte quarantaine Oostenrijk teleurstelling

De verplichte quarantaine voor Nederlanders die naar Oostenrijk reizen is teleurstellend voor mensen die naar het Alpenland op vakantie wilden, laten verschillende reisorganisaties weten. Duizenden Nederlanders worden de komende weken door de nieuwe maatregel getroffen.

Zo heeft TUI het over bijna 3000 reizigers die tot en met 6 januari naar Oostenrijk op vakantie zouden gaan. Bij Sunweb gaat het naar eigen zeggen om ongeveer 15.000 mensen. Beide grote reisorganisaties melden dat getroffen reizigers geld terug krijgen of kosteloos kunnen omboeken naar een andere locatie of een ander tijdstip.

Sinds dinsdag de eerste berichten over de verplichte quarantaine naar buiten kwamen, werden de reisorganisaties al veel gebeld en gemaild. Ook reisorganisator ANWB herkent dat en zag daarnaast dat de reiswijzer van de organisatie veel bezocht werd. Bij Sunweb kwamen ook vragen binnen van mensen die eerder weg wilden om zo al voor de quarantaineverplichting in Oostenrijk te zijn.

VillaVibes

Het Utrechtse VillaVibes dat groepsreizen voor alleenstaanden organiseert, moet 150 mensen teleurstellen die tijdens de feestdagen in Oostenrijk vakantie zouden vieren. ‘Dat is extra zuur’, vindt groeidirecteur Roy van Ammers. ‘Die mensen wilden wat leuks doen tijdens de Kerst en oud en nieuw, maar zitten nu alsnog thuis.’

Net als grote reisorganisaties moet VillaVibes snel alle klanten op de hoogte stellen. ‘We zitten hier in totaal met tien mensen. Die gaan allemaal mensen afbellen’, aldus Van Ammers.

ANVR

Brancheorganisatie ANVR vindt het ‘dramatisch voor vele tienduizenden Nederlanders die naar Oostenrijk zouden gaan’, maar ook voor reisorganisaties, laat directeur Frank Oostdam weten. ‘Het is ook onbegrijpelijk, ik vind het echt schandalig hoe er met reizigers wordt omgesprongen.’ Hij wijst erop dat vrijwel heel Europa donkerrood is op de Europese kaarten en dat er al meer dan 80 landen zijn waar de omikronvariant aanwezig is.

De ANVR hoopt dat er weer meer lijn komt in het Europese beleid. ‘Het is nu een lappendeken en mensen weten nauwelijks waar ze aan toe zijn.’