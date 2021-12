Compensatie voor Britse energiebedrijven die klanten overnemen

De stijgende energieprijzen hebben in de Britse energiesector tot flinke problemen geleid. Veel kleinere energieleveranciers lokten klanten met lage tarieven en verloren daardoor flink op de vaste contracten toen de energie die ze in moesten kopen duurder werd. Daarnaast geldt in het Verenigd Koninkrijk een maximumtarief voor energie, waardoor de bedrijven momenteel ook geld verliezen op variabele contracten.

Sinds augustus zijn zeker 24 energieleveranciers die aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk leverden failliet gegaan als gevolg van de gestegen prijzen. De claims van Ogfem hebben vooral betrekking op de extra kosten waar energiebedrijven die de klanten overnamen mee te maken kregen. Het grootste deel van het bedrag, zo’n 681 miljoen pond werd toegewezen aan Octopus Energie die 580.000 klanten van het failliete Avro Energy overnam.