Aangescherpte lockdown zorgt voor verdere daling verkeersdrukte

Door de aangescherpte lockdown is het maandag weer rustiger geworden op de weg en in het openbaar vervoer. Dat blijkt uit cijfers van Translink en door Dat.Mobility verstrekte gegevens van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). In november namen de coronabesmettingen snel toe en begon de verkeersdrukte al af te nemen. Die ontwikkeling zet dus door.