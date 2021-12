Autoriteiten VS doen onderzoek naar gamefunctie in Tesla-auto’s

Autoriteiten in de Verenigde Staten zijn een veiligheidsonderzoek begonnen naar de gamefunctie die is ingebouwd in auto’s van Tesla. In de 580.000 Tesla’s die sinds 2017 zijn verkocht zouden tijdens het rijden games kunnen worden gespeeld op het touchscreen direct naast de bestuurder. Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) is door die functie de kans op ongelukken groter, omdat bestuurders van de auto’s daardoor afgeleid kunnen worden.

De gamefunctionaliteit in de Tesla’s met de naam Passenger Play zou sinds vorig jaar tijdens het rijden ingeschakeld kunnen worden. Daarvoor kon er alleen gespeeld worden als de auto geparkeerd stond. De NHTSA zegt nu bepaalde aspecten van de functie te zullen evalueren. Het gaat dan onder andere over de frequentie en gebruiksscenario’s van Passenger Play, zo klinkt het. Tesla heeft vooralsnog niet gereageerd.

Eerder deze maand bracht de Amerikaanse krant New York Times de spelfunctie onder de aandacht. Daarop zei de NHTSA dat het daarover al in gesprek was met Tesla.

Verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden in de VS als gevolg van bestuurders die werden afgeleid lag in 2019 volgens officiële cijfers op 3142. De aantallen lijken in werkelijkheid veel hoger te liggen, omdat veel bestuurders die betrokken zijn bij aanrijdingen niet toegeven dat ze waren afgeleid.

Eerder opende de NHSTA al een onderzoek naar de autopilot functie van Tesla na een reeks crashes waarbij het systeem betrokken was. Ook zijn er klachten bij de toezichthouder binnengekomen over de speloptie tijdens het rijden. Eerder riep Mercedes-moeder Daimler al verschillende auto’s terug naar de garage in de VS omdat het tijdens het rijden mogelijk was om tv te kijken of te internetten via het infotainmentsysteem.