Verzekeraars werken uitsluitend met officieel reisadvies overheid

Verzekeraars houden uitsluitend rekening met officiële reisadviezen van de overheid. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars, dat daarmee reageert op het initiatief van tientallen reisbureaus die met eigen reisadviezen zijn gaan werken. Bij de verzekeraars kwamen naar eigen zeggen veel vragen van klanten binnen over het initiatief reisadvies.nu.

De reisondernemers hebben kritiek op de wijze waarop Nederland landen op bijvoorbeeld oranje zet, een advies waarmee alleen naar dat land afgereisd zou moeten worden als dat strikt noodzakelijk is. De adviezen op reisadvies.nu zijn iets soepeler. De organisaties stellen de adviezen samen op basis van diverse bronnen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en wetenschappelijk instituut Johns Hopkins dat besmettingsdata wereldwijd bijhoudt.

Verzekeraars waarschuwen dat de reisadviezen van de reisbranche consumenten op het verkeerde been kunnen zetten. Daarom wordt aangeraden de reisadviezen van Buitenlandse Zaken op te volgen en ook goed naar de polisvoorwaarden te kijken.

Eerder was de Consumentenbond al kritisch over het initiatief van de reisorganisaties. De website lijkt qua opmaak bijvoorbeeld sterk op de Nederlandse overheidswebsite. De consumentenorganisatie heeft ook melding gemaakt bij toezichthouder ACM. De bond waarschuwde ook dat reizigers die toch gaan naar door de reisorganisatie veilig geachte gebieden die dat volgens de overheid niet zijn, op zichzelf zijn aangewezen als ze in de problemen zouden komen.