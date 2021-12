Wintersporters vertrekken halsoverkop naar pistes Oostenrijk

Een niet gering aantal Nederlanders lijkt nog vandaag of morgen halsoverkop naar de wintersport in Oostenrijk te vertrekken. Zij hopen daar te arriveren voordat zaterdag strenge inreisregels gaan gelden voor Nederlanders. Oostenrijk besloot woensdagmiddag dat Nederlanders die nog geen boosterprik hebben gehad vanaf zaterdag tien dagen in quarantaine moeten. ‘Wie zaterdag al in Oostenrijk is, houdt zich netjes aan de regels en ontloopt de quarantaine’, aldus de Nederlandse Ski Vereniging.