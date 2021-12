Daling van coronagemiddelde stokt na ruim twee weken

Het gemiddelde aantal coronagevallen is woensdag zo goed als gelijk gebleven, na meer dan twee weken van onafgebroken daling. Het is niet duidelijk of dit het begin van de gevreesde omikrongolf kan zijn. De overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houden er rekening mee dat het aantal besmettingen de komende weken kan stijgen door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Ziekenhuizen kunnen het daardoor over een tijdje ook weer drukker krijgen.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 13.460 positieve uitslagen van coronatests gemeld bij het RIVM. Dat zijn er iets meer dan de afgelopen dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen in de loop van de week iets oploopt.

In de afgelopen zeven dagen zijn 94.765 positieve tests geregistreerd. Gemiddeld komt dat neer op 13.538 bevestigde besmettingen per dag. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde over de zeven dagen tot en met dinsdag.

48 mensen overleden

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 48 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat deze sterfgevallen nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen week noteerde het RIVM 328 sterfgevallen, gemiddeld bijna 47 per dag. Dat is weliswaar iets hoger dan het gemiddelde in de week tot aan dinsdag, maar het is aanzienlijk lager dan het sterftecijfer in de weken ervoor.