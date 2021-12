EU en VK akkoord over definitieve visquota van 2022

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het alsnog eens geworden over de vangstquota voor 2022 voor de visbestanden die zij delen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Volgens het ministerie van Landbouw, dat ook over visserij gaat, is nog niet duidelijk wat het akkoord voor de Nederlandse vissers betekent. ‘Het is mooi dat er een deal is, maar de precieze invulling volgt nog’, zegt een woordvoerder.