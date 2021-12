Shell gaat honderden snelladers plaatsen bij GAMMA en Karwei

Shell gaat 1400 snelladers plaatsen bij de bouwmarkten van GAMMA en Karwei in Nederland en België. Voor het olie- en gasconcern betekent dat een fikse uitbreiding van zijn Nederlandse snelladernetwerk, dat nu nog maar zo’n tweehonderd apparaten telt verspreid over diverse tankstations langs de snelweg.

Het is de bedoeling dat er bij de 380 winkels telkens een paar apparaten geplaatst worden waarmee elektrische auto’s snel opgeladen kunnen worden. Hiervoor zijn Shell en Intergamma, het moederbedrijf van GAMMA en Karwei, een samenwerking aangegaan. De laders komen komende jaren te staan op de parkeerterreinen van de bouwmarkten. De stroom die uit de laadpalen komt is volgens de partijen 100 procent groen.

Hoeveel geld er met de investering is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. Een woordvoerder van Shell laat alleen weten dat het om een miljoenenbedrag gaat. Volgens de zegsman geeft het concern met de uitbreiding van het laadpalennetwerk invulling aan zijn ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo wil Shell wereldwijd in 2025 een half miljoen laadpalen en in 2030 zo’n 2,5 miljoen laadpalen in beheer hebben.

Gewone laadpalen

Dat zullen dan niet allemaal snelladers zijn maar ook gewone laadpalen. Voor hoeveel laadpalen Shell nu precies goed is, kan de woordvoerder niet aangeven. In Europa alleen zou het gaan om ongeveer 250.000. Er zullen er komende jaren in ieder geval nog veel moeten komen, aldus de zegsman. Onlangs kondigde Shell al aan in samenwerking met vastgoedbedrijf Annexum 120 snellaadplaatsen voor elektrische auto’s te gaan bouwen bij dertig supermarkten in Nederland.

Over de klimaatinspanningen van Shell bestaat veel discussie, omdat milieuorganisaties vinden dat het bedrijf nog veel te weinig doet aan vergroening. Hierover lopen ook juridische procedures. De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het bedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019, zo bepaalden de rechters. Shell gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen.