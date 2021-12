Nederland blokkeert EU-plan voor export sociale zekerheid

Nederland en andere EU-landen houden plannen voor het afstemmen van sociale zekerheid tussen lidstaten tegen. De voorstellen zouden de uitkeringsrechten van bijvoorbeeld Poolse werknemers in Nederland beter regelen.

De kwestie verdeelt Europa al jaren. Landen als Nederland, Denemarken en Duitsland willen onder meer de duur beperken van een werkloosheidsuitkering voor een arbeidsmigrant die terugkeert naar eigen land. De EU-landen en het Europees Parlement onderhandelen al jaren over een compromis.

Slovenië, dat dit halfjaar voorzitter is van de EU-landen en namens hen onderhandelt, werd het vorige week eens met vertegenwoordigers van het Europees Parlement. Maar Nederland is ontevreden over het resultaat en heeft zoveel medestanders dat ze de plannen woensdag hebben kunnen dwarsbomen, zeggen Brusselse bronnen.