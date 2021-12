Ministerie: gesprek over vergoeding voor gebruikers zware stint

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) belooft in gesprek te gaan met de gebruikers van de zware stints over een vergoeding. Dat laat het ministerie weten in reactie op een uitspraak van de Raad van State waarin daartoe werd opgeroepen. Voor de producent en de kopers van de lichte variant van de bolderkar komt een schadevergoeding. Dat was door de bestuursrechter verplicht.

De Raad van State heeft gekeken of de producent en gebruikers van de bolderkarren recht hebben op een schadevergoeding omdat die ondanks een eerdere goedkeuring van de weg werden gehaald. Dat gebeurde na het ongeluk in Oss waarbij in 2018 vier jonge kinderen omkwamen en twee anderen ernstig gewond raakten. Omdat de lichte uitvoering van de kar met 800 watt vermogen nooit goedgekeurd had mogen worden, hebben de producent en de gebruikers recht op een vergoeding.

Het ministerie zegt in een reactie op de uitspraak dat er met de lichte stint inderdaad fouten zijn gemaakt, en dat die ook erkend zijn. ‘De minister heeft daarvoor excuses gemaakt.’ Het departement zegt zich ‘er ten zeerste’ van bewust te zijn dat het besluit om de voertuigen daarna alsnog van de weg te halen ‘grote gevolgen heeft gehad, zowel praktisch als financieel’.

Wel benadrukt een woordvoerder in een schriftelijke reactie dat het zwaardere model (1200 watt) nooit beoordeeld is. ‘IenW is van mening dat voor het gebruik van deze versie apart toestemming gevraagd had moeten worden. De Raad van State bevestigt dat.’

De rechter zei daarover dat de gebruikers haast niet konden weten dat die toestemming nooit was verleend, en dat de overheid daar ook niet duidelijk over was. De schade die ze hebben geleden is ‘in elk geval voor een deel aan het handelen van de minister te wijten’, aldus de rechter.