VóórSnufje (2)

Snuf, de hond van Piet Prins werd in 1949 smal en dun geboren als slap boekje met maar 44 bladzijden. Ik vertelde het in de vorige Lettergreep. Vier jaar later verscheen het opnieuw, nu als hoofdstuk 1-4 van het eerste echte Snufboek van 200 bladzijden, aangevuld met de oorlog die Snuf en zijn baasje Tom tegen de Duitsers voerden.

Ik heb het vóórSnufje vergeleken met de eerste hoofdstukken van de dikke Snuf de hond en ik ontdekte dat Piet Prins de hond eerst een andere start gaf. Het dunne boekje begint op een boerderij met de geboorte van Snuf. Hij ligt in een nest van vier. Dan zegt de boer tegen zijn dochtertje Elly: ‘We houden er maar één van. Jij mag uitzoeken.’ Zij kiest de aardigste. Algauw verdwijnt Elly helemaal uit beeld. Een ‘haveloze kerel’ stopt Snuf in een zak en verkoopt hem aan een dierenwinkel. Daar rijdt op een dag een ‘glanzende, roodgelakte auto’ voor, een ‘deftige meneer’ en zijn 12-jarige zoon Tom stappen uit en kopen de hond. Dáármee begint het dikke boek, zonder boerderij en Elly, en ook het dure woord ‘roodgelakt’ is geschrapt. To..

