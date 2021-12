Europese Commissie ‘draait brievenbusfirma’s duimschroeven aan’

De Europese Commissie wil brievenbusfirma’s in de EU ‘de duimschroeven gaan aandraaien’, aldus commissaris Paolo Gentiloni (Economische Zaken). Het dagelijks EU-bestuur hoopt ze te kunnen aanpakken door ze door te lichten op hun activiteiten ‘zodat hun misbruik gemakkelijker is op te sporen’. Hij zegt dat zijn voorstel niet specifiek op een of meerdere landen is gericht. In Nederland zitten duizenden brievenbusfirma’s die niet of nauwelijks belasting betalen.