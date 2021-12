Strenge lockdown voor inwoners van Chinese miljoenenstad Xi’an

De Chinese stad Xi’an, wereldberoemd door de vondst van het terracotaleger, gaat vanwege een uitbraak van corona donderdag vanaf middernacht in lockdown. Voor de 13 miljoen inwoners betekent dit dat zij thuis moeten blijven en alleen in noodgevallen naar buiten mogen. Boodschappen doen mag nog wel, maar alleen onder strenge voorwaarden.

Van elk huishouden mag één persoon eens in de twee dagen naar buiten voor het kopen van voedsel en andere benodigdheden, meldt de lokale overheid. Daarnaast mogen inwoners alleen de stad verlaten als dat ‘echt nodig is’, maar het is niet duidelijk welke situaties als uitzonderingen worden gezien. Inwoners moeten voor vertrek toestemming krijgen van de autoriteiten.

Busstations voor langeafstandsreizen zijn dicht en er vinden controles plaats op snelwegen die het verkeer uit Xi’an leiden. In de stad zal veel minder openbaar vervoer rijden. Niet-essentiële winkels moeten sluiten. Scholen, kinderopvangcentra en diverse binnenlocaties waren al dicht. Werkgevers zijn opgeroepen hun personeel vanuit huis te laten werken.

Chinees Nieuwjaar

De lockdown komt een dag nadat Xi’an begon met het testen van alle inwoners. De stad heeft sinds 9 december te maken met een nieuwe uitbraak. Er zijn sindsdien in totaal 143 besmettingen vastgesteld. Woensdag werden 52 nieuwe gevallen gemeld, een dag eerder waren dat er 42.

Strenge maatregelen zorgen in China voor een beperkte verspreiding van het coronavirus, maar het land heeft zo nu en dan te maken met uitbraken. Het voorkomen van infecties is nu extra belangrijk omdat over ruim een maand het Chinees Nieuwjaar wordt gevierd, een feestdag waarvoor veel Chinezen naar familie reizen. Kort daarna beginnen de Olympische Spelen in Beijing.