Just Eat en Delivery Hero stijgen op terughoudende beurzen

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, was woensdag een positieve uitschieter op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden enthousiast op de deal van de maaltijdbezorger om in het Verenigd Koninkrijk boodschappen te gaan bezorgen voor de Britse supermarkt One Stop. Ook de plannen van concurrent Delivery Hero om de Duitse markt te verlaten en de Japanse activiteiten af te stoten vielen in de smaak bij beleggers.

Just Eat Takeaway klom dik 5 procent en was de grootste stijger in de AEX. Meer dan vijfhonderd producten van One Stop, dat eigendom is van de Britse supermarktketen Tesco, kunnen door Just Eat bezorgd worden. Afgelopen vrijdag liet Just Eat Takeaway al weten boodschappen te gaan bezorgen voor de Britse supermarktketen Asda.

In Frankfurt steeg Delivery Hero bijna 7 procent na de plannen om de Duitse en Japanse markt te verlaten. De maaltijdbezorger kondigde in mei nog zijn terugkeer naar de Duitse markt aan, nadat het bedrijf minder dan drie jaar geleden zijn lokale activiteiten had verkocht aan Just Eat Takeaway. De activiteiten in Japan werden pas in september gestart. Door de hoge concurrentiedruk, een tekort aan bezorgers en betere mogelijkheden in andere markten heeft Delivery Hero besloten om Duitsland en Japan weer te verlaten.

Omikronvariant

De stemming op de Europese beurzen bleef verder terughoudend. Beleggers hielden vooral de verdere ontwikkelingen rond de opmars van de omikronvariant in de gaten. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 776,78 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1043,20 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen daalde een fractie.

IMCD verloor 0,6 procent na een kleine overname. De chemicaliëndistributeur koopt zijn Australische branchegenoot RPL Trading, die een jaarlijkse omzet van omgerekend 16 miljoen euro haalt. Met de inlijving wil IMCD zijn diensten op het vlak van waterzuivering en schoonmaakmiddelen versterken.

Vivoryon

Bij de kleinere bedrijven maakte Vivoryon een koerssprong van 17 procent. De biotechnoloog kwam met positief nieuws over zijn belangrijkste medicijn in ontwikkeling. De Amerikaanse toezichthouder voor geneesmiddelen FDA heeft ingestemd met een sneller beoordelingsproces van een experimenteel medicijn tegen de vroegste fase van Alzheimer.

De euro was 1,1293 dollar waard, tegen 1,1266 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 71,51 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 74,27 dollar per vat.