Limburgs vliegveld en Schiphol onderzoeken samenwerking

Maastricht Aachen Airport (MAA) en Schiphol onderzoeken de mogelijkheid van nauwere en verregaande samenwerking. Daarbij worden twee scenario’s bekeken. In het ene scenario wordt samenwerking in onder meer de exploitatie, commercie en vastgoedontwikkeling bekeken zonder dat Schiphol een belang neemt in de Limburgse luchthaven. In het andere scenario is die deelname van Schiphol in MAA er wel. Dat maakte de Provincie Limburg bekend.