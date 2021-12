Gasprijs daalt na piek door beperkte Russische leveringen

De Europese gasprijs ging woensdag weer wat omlaag na de sterke stijging een dag eerder. Dinsdag bereikte de gasprijs een nieuw recordniveau doordat er geen gasleveringen waren via de Yamal-pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Ook het besluit van Frankrijk om een viertal kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud stuwde de gasprijs.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, liep woensdagochtend terug tot zo’n 165 euro. Dinsdagmiddag piekte de gasprijs op bijna 188 euro.

Ook woensdag stroomde er echter geen gas via de Yamal-pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Wel stroomde er volgens netbeheerder Gascade voor de tweede dag op rij gas via de pijpleiding oostwaarts naar Polen. Deze omgekeerde stromen zijn waarschijnlijk het gevolg van een lagere vraag van gaskopers in Europa.

Gasvoorraden

De beperkte aanvoer van gas uit Rusland naar Duitsland betekent dat Europa moet vertrouwen op de reeds uitgeputte opslaglocaties, aangezien er door de uitval van kerncentrales in Frankrijk meer gas nodig is om elektriciteit op te wekken. De Europese gasvoorraden zullen het stookseizoen naar verwachting eindigen op een laagterecord, waardoor de energiecrisis van dit jaar waarschijnlijk wordt verlengd in het nieuwe jaar.

Analisten van Goldman Sachs verwachten dat de rally van de gasprijs tot het einde van het jaar zal voortduren door het stoppen van de Russische gasleveringen via de Yamal-pijpleiding, het onderhoud aan de Franse kerncentrales en de lager dan gemiddelde temperaturen in Noordwest-Europa.

Ook aan het begin van het nieuwe jaar zal de markt waarschijnlijk zeer beweeglijk blijven. Er zijn al tekenen dat Rusland van plan is de gasstromen naar Europa ook in januari te beperken.