SNS en RegioBank compenseren ook te veel betaalde rente klanten

SNS en RegioBank gaan, net als de andere grote Nederlandse banken, klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening compenseren. Daarvoor zet moederconcern de Volksbank 15 miljoen euro opzij. Hoeveel geld individuele klanten precies kunnen verwachten, is nog niet duidelijk. Daarover zal het bankbedrijf komende tijd nog in overleg gaan met de Consumentenbond.

Het gaat om mensen die gedurende de looptijd te veel rente hebben betaald op hun doorlopend consumptief krediet. De Volksbank besloot om een onderzoek in te stellen naar aanleiding van een oordeel hierover van klachteninstituut Kifid. Hieruit kwam naar voren dat de in rekening gebrachte rente over het algemeen de marktrente volgde, maar ook dat een deel van de klanten te veel rente heeft betaald. Mensen die in aanmerking komen voor een vergoeding, zullen volgens een persverklaring in het eerste kwartaal van volgend jaar meer informatie krijgen.

Ook ING, ABN AMRO en Rabobank hebben laten weten met compensatie te komen wegens te veel gerekende rente. Woensdag werd bekend dat dat de Consumentenbond een akkoord heeft bereikt met ING over het berekenen van de vergoeding voor klanten die bij die bank een te hoge rente hebben betaald. Het merendeel van de gedupeerde klanten daar ontvangt waarschijnlijk een bedrag tussen de 50 en 550 euro.

Hoeveel klanten precies zijn gedupeerd is niet door de banken naar buiten gebracht. ING heeft voor een compensatieregeling in totaal 180 miljoen euro opzij gezet en ABN AMRO trekt daarvoor 250 miljoen euro uit. Rabobank zei onlangs dat er 100 miljoen euro mee is gemoeid, exclusief kosten voor rente op rente en uitvoeringskosten.

De oplossingen die de banken hebben aangekondigd kunnen ook op kritiek rekenen. Stichting Geldbelangen waarschuwde vorige week nog dat de regeling van ABN AMRO tekortschiet. Adriaan de Gier van belangenorganisatie Qollect stelde eerder zich eraan te ergeren dat ING niet met een vergoeding komt voor te veel betaalde rente bij bijvoorbeeld hypotheken en zakelijke klanten. In werkelijkheid loopt de schade die de banken hebben veroorzaakt volgens hem waarschijnlijk in de miljarden euro’s. Als de banken niet voldoende over de brug komen, wil De Gier dit voor de rechter uitvechten.