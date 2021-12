Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Spanje

Spanje heeft dinsdag een recordaantal van bijna 50.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. De afgelopen 24 uur stierven 94 Spanjaarden aan de gevolgen van een corona-infectie, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Madrid. Volgens dagblad El País is de omikronvariant nu al verantwoordelijk voor 80 procent van alle nieuwe gevallen in de Spaanse hoofdstad.

Het nieuwe record van 49.823 ligt ruim boven het vorige in januari toen de teller bij 44.357 gevallen bleef steken. Groot verschil met bijna een jaar geleden is dat meer dan 80 procent van de Spanjaarden inmiddels ten minste een Janssen-vaccin heeft gekregen. De meeste geïnfecteerden vertonen nu geen of slechts milde symptomen van Covid-19. Desondanks ligt het aantal patiënten dat behandeld wordt op de intensive care nu op 1472, een stijging van 30 procent ten opzichte van een dag eerder.

Premier Pedro Sánchez houdt woensdag een videoconferentie met regionale leiders over maatregelen om de pandemie in te dammen. De regio Catalonië, waar Barcelona onder valt, heeft al nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die komende vrijdag ingaan. Nachtclubs, kroegen en cafés moeten dicht, er komt een avondklok van 01.00 uur tot 06.00 uur en de maximale bezetting in restaurants wordt flink verminderd. Ook mogen mensen thuis minder gasten ontvangen. De regels gelden voor een duur van vijftien dagen.