België staat voor lastig besluit over nieuwe coronamaatregelen

Het Overlegcomité van de zes regeringen in België staat opnieuw voor een besluit over nieuwe coronamaatregelen, negentien dagen na het vorige. Toen werden de scholen vervroegd voor de kerstvakantie gesloten en werd de mondkapjesplicht uitgebreid tot kinderen vanaf 6 jaar. Ook moest de horeca om 23.00 uur dicht en werd thuiswerken voor vier dagen per week verplicht. Sindsdien is de deltavariant in het land, getuige de dalende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, op zijn retour. Maar nu dreigt de omikronvariant roet in het eten te gooien.

In het land worden als een razende herhalingsprikken gezet in de hoop de opkomst en verspreiding van de nieuwe, uiterst besmettelijke coronamutant te drukken; in Vlaanderen heeft al een derde van de bevolking een booster gekregen. België heeft nog speling als het over de capaciteit op de ic-afdelingen gaat en veel steun voor keiharde maatregelen als in Nederland is er niet.

Maar virologen dringen aan op het verder vervroegen van de sluitingstijd van de horeca naar 20.00 uur en maatregelen tegen drukte in winkelstraten. Winkelen zou verplicht alleen moeten. Alle massa-evenementen buiten moeten worden afgelast en bij voetbalwedstrijden zou geen publiek meer kunnen zijn, vinden zij. Maar net als in Nederland is het definitieve besluit aan de politiek. Het Overlegcomité begint om 14.00 uur.