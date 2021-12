Eerste zitting in Den Bosch over neersteken vrouw in bijzijn kind

In de rechtbank in Den Bosch is woensdagochtend de eerste openbare zitting over de steekpartij in Den Bosch die een 34-jarige vrouw uit Utrecht het leven kostte. Het slachtoffer werd woensdag 8 september aan het Ploossche Hof in Den Bosch neergestoken, in het bijzijn van haar 1-jarige kind. Meerdere mensen waren getuige van het geweld.