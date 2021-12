Automobilist staat terecht voor doodrijden agent bij Nuenen

De agenten waren op zaterdagavond 24 oktober 2020 in hun dienstauto op de terugweg naar het politiebureau in Helmond. Op het moment dat zij bij het aangereden dier waren uitgestapt op de A270 bij de afrit Nuenen, werden zij aangereden. Agent Leuwerink raakte dusdanig ernstig gewond dat hij aan zijn verwondingen overleed. Zijn 35-jarige collega en de bestuurder van de auto raakten gewond en brachten een nacht in het ziekenhuis door.

Op veel politiebureaus in Nederland hingen de dag erna de vlaggen halfstok en op sociale media plaatsten plaatsten politiemedewerkers condoleances. De uitvaart in november vorig jaar vond plaats met volledige korpseer, met onder meer een ere-escorte van motoragenten die de rouwstoet begeleidden. Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid woonde de uitvaart bij.

In juli dit jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de man wordt vervolgd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat hij tijdens het autorijden gedurende lange tijd onvoldoende aan het opletten was en de stilstaande politieauto niet tijdig heeft opgemerkt, waarna de aanrijding ontstond. De automobilist was niet onder invloed.