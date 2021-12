Appartementencomplex in Dedemsvaart ontruimd na explosie

Een appartementencomplex aan de Markstraat in Dedemsvaart (Overijssel) is in de nacht van dinsdag op woensdag ontruimd, nadat er tijdens bluswerkzaamheden een explosie plaatsvond. Alle 22 bewoners van het pand worden ergens anders opgevangen.

Eerder in de nacht brak er een grote brand uit in het complex. Volgens de veiligheidsregio is hierbij zeker één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.